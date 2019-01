Café irlandés con helado de vainilla Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Este bebida/postre es producto de uno de mis experimentos más exitosos. Cambia las cantidades de los ingredientes para adaptarla a tu gusto. Ingredientes 12 tazas de café preparado

2 tazas de helado de vainilla francesa

360 ml de licor de crema irlandesa Cómo hacerlo 1. Prepara 12 tazas de café. Mientras queda listo el café, llena cada vaso con una bola de helado. Utiliza tazas grandes. Cubre completamente cada bola de helado con suficiente crema irlandesa. 2. Cuando el café esté listo, viértelo dentro de cada taza llenando hasta la mitad. Cada persona decidirá si añade más crema irlandesa, crema para café o azúcar al gusto.

