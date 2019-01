El martini perfecto Tiempo Total 1 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 1 Min Porciones 2 Martini de ginebra con vermouth y aceitunas. Un coctel refrescante capaz de alegrar a cualquiera. Utiliza ginebra de buena calidad e inserta las aceitunas en un palillo para que puedas comerlas fácilmente. Ingredientes 30 mililitros de vermouth seco

120 mililitros de ginebra

2 aceitunas verdes rellenas de pimiento Cómo hacerlo 1. Llena una coctelera con hielo. Agrega el vermouth seguido por la ginebra. Agita mientras cuentas hasta 30. Divide la mezcla, sin hielo, en vasos cocteleros y decora con las aceitunas.

