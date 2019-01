Malteada de amaretto Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 La nieve esconde un poco el sabor a licor de este licuado cremoso y refrescante. Una verdadera delicia a la hora del postre o del antojo. Ingredientes 4 caballitos (135 ml) de licor de amaretto

4 caballitos (135 ml) de leche

1 taza de helado de vainilla Cómo hacerlo 1. En una licuadora combina amaretto, leche y nieve. Licua hasta lograr una consistencia homogénea. Vierte sobre hielo en 4 vasos.

