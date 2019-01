Guiso de cola de res con habas Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Una receta tradicional de Jamaica. La cola de res se cuece con cebolla, chile y especias, luego se mezcla con habas precocidas. Ingredientes 455 gramos de cola de res, cortado en trozos

1 cebolla grande, picada

1 cebollita cambray, en rebanadas finas

2 dientes de ajo, picados

1 cucharadita de raíz de jengibre fresca, picada

1 chile habanero, picado

2 cucharadas de salsa de soya

1 ramita de tomillo fresco, picado ½ cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta negra

2 cucharadas de aceite vegetal

1½ tazas de agua

1 taza de habas precocidas, escurridas

1 cucharadita de pimientas gordas

1 cucharada de fécula de maíz

1. Mezcla la cola de res con la cebolla, cebollita cambray, ajo, jengibre, chile habanero, salsa de soya, tomillo, sal y pimienta. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Dora todo la mezcla durante 10 minutos. Pasa todo a la olla de presión y agrega 1½ tazas de agua. Tapa y cocina a presión durante 25 minutos. Retira del fuego. 2. Agrega las habas y las pimientas gordas, deja que hierva a fuego fuego medio-alto, sin tapar. Disuelve la fécula de maíz en 2 cucharadas de agua e incorpórala al guiso. Cocina, moviendo constantemente, durante unos minutos más hasta que la salsa haya espesado y las habas estén suaves.

