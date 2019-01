Nieve de champaña Tiempo Total 1 H 55 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 1 H 20 Min Porciones 6 Un sorbete ligero, pero perfecto para celebrar en ocasiones especiales. Procura utilizar champaña de buena calidad. Ingredientes 3 tazas de azúcar

4 tazas de agua

1 botella (750 mililitors) de champaña Cómo hacerlo 1. Mezcla el azúcar y el agua en una olla y deja hervir durante aproximadamente 1 hora, hasta que se forme una especie de jarabe no muy espeso. 2. Deja enfriar a temperatura ambiente. 3. Agrega la champaña al jarabe frío y mezcla bien. 4. Vierte dentro de una máquina para hacer nieve y congela bien durante aproximadamente 35 minutos.

