El cazuelón Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Para un desayuno sencillo y diferente, práctico de servir. Ingredientes 1 kilo de chorizo, sin tripa y en rebanadas de 1/2 centímetro

1 bolsa (500 gramos) de brócoli, coliflor y zanahoria congeladas (ej. La Huerta®), descongeladas y escurridas

2 latas (310 g cada una) de crema de queso

3/4 de taza harina de maíz amarilla

1 1/2 taza de leche

2 huevos

1 taza de queso mozzarella rallado Cómo hacerlo 1. Fríe el chorizo en su propia grasa y dentro un sartén a fuego medio, moviendo frecuentemente, hasta que se haya cocido, aproximadamente 5 minutos. 2. Precalienta el horno a 230 °C. Rocía con aceite en aerosol un molde para hornear de spray un molde de 33×23 cantímetros.

13×9 pulgadas. En el sartén mezcla el chorizo, las verduras y la sopa. 3. 3. En un platón hondo mediano mezcla el harina de maíz, los huevos y 1/2 taza del queso hasta que estén bien incorporados. 4. 4. Hornea sin cubrir de 25 a 30 minutos, espolvoreando arriba la 1/2 taza de queso que te sobró cuando falten 1 ó 2 minutos de horneado, dejándolo hasta que esté doradito y el queso se derrita.

