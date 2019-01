Pollo a la mostaza Mary Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Piezas de pollo envueltas en tocino, rodeadas de champiñones y horneadas a la perfección con un toque de mostaza. Un platillo muy fácil de preparar Ingredientes 4 piernas de pollo, sin piel

4 muslos de pollo, sin piel

Sal y pimienta, al gusto

8 rebanadas de tocino

1 taza de vinagre de manzana

3 cucharadas de mostaza

1. Precalienta el horno a 180 ºC. 2. Salpimienta las piezas de pollo y enrolla cada una con 1 rebanada de tocino. Colócalas dentro de un refractario, sin encimar, y agrega los champiñones. 3. Mezcla el vinagre con la mostaza y vierte sobre el pollo en el refractario. 4. Hornea el pollo durante 1 hora, volteando una vez, o hasta que se haya cocido bien.

