Lomo "Mami" Tiempo Total 2 H 30 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 12 Lomo de cerdo al horno mechado con tocino, ciruela pasa y nuez y tocino, y marinado en naranja durante un día. Ingredientes 1 de lomo de cerdo de 2 kilos

150 gramos tocino de puerco, picado

20 nueces de castilla

20 ciruelas pasa, sin hueso

1 kilo de naranja, su jugo

Haz pequeños cortes en el lomo con un cuchillo filoso y rellena los huecos con trozos de tocino, nueces y ciruelas. Sazona el lomo con sal y pimienta, colócalo dentro de un refractario y báñalo con el jugo de naranja. 2. Refrigera durante 24 horas, bañandolo de vez en cuando con el jugo de naranja. Al día siguiente, saca el lomo del refrigerador y deja que repose a temperatura ambiente durante 2 horas. 3. Precalienta el horno a 180 °C. Hornea el lomo durante 2 horas, volteando cada 30 minutos y bañando frecuentemente con el jugo de naranja en el refractario. 4. Retira el lomo del horno cuando se haya cocido, cubre con papel aluminio y deja reposar durante 20 minutos antes de rebanar.

