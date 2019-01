Guacamole estilo Mary Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Esta salsa de guacamole se prepara con tomates verdes y chiles serranos asados, así como ajo y cilantro. Ingredientes 10 tomates verdes medianos

14 chiles serranos medianos

Hojas de cilantro, al gusto

1 diente de ajo

1/2 limón, su jugo

1/2 aguacate, su pulpa

1. Asa los tomates y los chiles en un comal o sartén grande, hasta que empiecen a ablandarse, pero aún estén firmes, aproximadamente 10 minutos. Voltéalos frecuentemente para evitar que se quemen. 2. Licua los tomates junto con los chiles, cilantro y ajo. Agrega la pulpa de aguacate, jugo de limón y sal; licua de nuevo hasta tener la consistencia deseada.

