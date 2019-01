Pescado en jitomates envinados Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Filetes de pescado blanco en una salsa de jitomate con albahaca, camarones y vino tinto. Una receta para quienes gustan del buen comer, al estilo fácil. Ingredientes 6 jitomates saladet

1 cucharada de aceite de oliva

¾ de cebolla finamente picada

2-3 dientes de ajo, picados

1-2 chiles rojos, sin semillas y picados

1 taza (250 ml) de vino blanco 1 pizca de sal y pimienta

1 puño de albahaca picada

1 puño de perejil picado

2 filetes de pescado blanco firme

1. Corta una cruz en la parte superior de los jitomates, remoja en agua hirviendo durante sólo 2 minutos y luego en agua fría durante 1 minuto para facilitar el proceso de pelar. Pela y pica. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto y sofríe la cebolla y el ajo durante aproximadamente 2 minutos. Añade el chile y los jitomates picados y reduce el fuego medio. Machaca un poco los jitomates si quieres ahorrar tiempo. 3. Vierte el vino después de 2 minutos y cocina a fuego bajo durante 3 minutos más. Agrega sal, pimienta, perejil y albahaca. Mezcla bien. 4. Agrega los filetes de pescado y tapa el sartén. Cocina durante 5 minutos, voltea y cocina 3 minutos más. Agrega los camarones y tapa de nuevo. 5. Cocina durante 2 ó 3 minutos hasta que todo esté bien cocido. Sazona al gusto con sal y pimienta. 6. Sirve con pasta, papas o ensalada.

