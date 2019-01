Pollo en pistacho y cilantro Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Pechugas de pollo con piel cubiertas de una pasta de pistacho y cilantro. Estas pechugas se hornean hasta que la cubierta de pistacho queda bien crujiente. Ingredientes 4 pechugas de pollo con piel

4 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de cilantro picado

150 g de pistachos tostados con sal

Pimienta negra molida Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. 2. Pela los pistachos y machácalos en un molcajete o mortero hasta hacerlos polvo. Agrega el aceite de oliva, cilantro y pimienta al gusto. Mezcla bien hasta formar una pasta espesa. Si es necesario, agrega aceite. 3. Unta la pasta sobre la piel de las pechugas y coloca éstas en un refractario. 4. Hornea durante aproximadamente 1 hora, hasta que el pollo esté bien cocido y la piel se vea crujiente.

