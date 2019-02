Bistec cocido a la perfección Getty Images Tiempo Total 7 Min Tiempo Activo 4 Min Tiempo Prep 3 Min Porciones 1 La mejor forma, y la más fácil, de cocinar un corte fino de res en la estufa, es volteándolo rápida y frecuentemente: cada 30 segundos. Este método te dará el mejor resultado una y otra vez. Ingredientes 1 bistec de res (corte fino como rib eye, new york, t-bone, etc.)

Sal al gusto

Aceite para freír Cómo hacerlo 1. Precalienta un sartén de hierro colado a fuego medio-alto. Seca ambos lados del bistec con una toalla de papel. Sazona con una buena cantidad de sal. 2. Cuando el sartén esté muy caliente, agrega una cantidad generosa de aceite. Agrega el bistec y cocina durante 30 segundos. Después de los 30 segundos, voltea y cocina el otro lado por 30 segundos, luego voltea de nuevo. Sigue volteando cada 30 segundos. 3. Cuando el bistec haya formado una costra dorada, después de 3 o 4 minutos de cocción para un bistec de 2.5 centímetros de grueso, retira del sartén y revisa el término de cocción. Utiliza un termómetro para medir la temperatura de acuerdo a tu gusto: 54 ºC = rojo inglés; 60 ºC = medio; 68 ºC = tres cuartos; 73 ºC = bien cocido. 4. Cuando el bistec se haya cocido al término deseado, retira del sartén y deja reposar 5 minutos antes de servir.

