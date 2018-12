Cupcakes de cacahuate con chispas de chocolate

1. Precalienta el horno a 180 ºC. Cubre un molde para muffins con 12 capacillos de papel.

2. Mezcla muy bien la harina con el polvo para hornear y la sal en un tazón.

3. Coloca el azúcar, crema de cacahuate y mantequilla en otro tazón; bate con batidora eléctrica hasta tener una textura cremosa. Agre el huevo y la vainilla, bate bien. Incorpora la harina y la leche, batiendo hasta tener una masa homogénea. Envuelve las chispas de chocolate.

4. Spoon batter into the prepared muffin tin.

5. Bake in the preheated oven until a toothpick inserted into the center comes out clean, 20 to 25 minutes. Transfer to a wire rack to cool, about 30 minutes.