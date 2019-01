Chilayo Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 45 Min Porciones 6 Espinazo de puerco con nopales en un caldo de chile guajillo. Este sabroso platillo de Jalisco se sirve con cebolla picada y jugo de limón. Ingredientes 1 kilo de espinazo de puerco

1 cebolla

Sal, al gusto

12 nopales tiernos

1 cucharadita de pimienta

1 pizca de bicarbonato de sodio

10 chiles guajillos

Corta los nopales en tiras o cubos y colócalos en una olla con agua. Deja que el agua suelte el hervor a fuego alto, reduce el fuego a bajo y cocina entre 10 y 15 minutos. Agrega el bicarbonato durante los últimos minutos de cocción. Escurre, enjuaga y reserva. 3. Remoja los chiles en agua hirviendo hasta que queden bien suaves, aproximadamente 25 minutos. Licúalos con los cominos, pimienta, 1/2 cebolla y un poco de agua. Cuela y vierte dentro de la olla con el espinazo, luego agrega los nopales. 4. Deja que todo hierva suavemente durante 30 minutos o hasta que los sabores se hayan integrado.

