Crema de leche de la bisabuela Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Crema de leche con yemas de huevo, canela y harina de arroz. Con la consistencia perfecta para disfrutar como postre. Ingredientes 1 litro de leche entera

300 gramos de azúcar

1 raja de canela

6 yemas de huevo

100 gramos de harina de arroz Cómo hacerlo 1. Coloca la leche, yemas de huevo, harina de arroz y canela en un cazo de cobre. Calienta a fuego medio y, cuando se empiece a espesar, agrega el azúcar. Cocina, sin dejar de mover con una pala de madera, hasta que puedas ver el fondo del cazo al movimiento de la pala.

