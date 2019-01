Ensalada de manzana con yogurt Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Ensalada de manzana con apio y lechuga, bañada en un aderezo de yogur con nuez, miel y un toque de limón. Ingredientes 1/2 taza de yogurt natural

1 cucharadita de miel

1/4 taza de nuez picada

3 manzanas

1/4 taza de jugo de limón

1/2 taza de apio rebanado

2 tazas de lechuga picada

1 ramita de perejil, picado Cómo hacerlo 1. Mezcla el yogurt con la miel y 1 cucharada de jugo de limón. Agrega la nuez picada y refrigera hasta antes de usar. 2. Corta las manzanas a la mitad, desecha el corazón y corta las mitades en gajos gruesos. Coloca las manzanas dentro de un recipiente, cúbrelas con agua y agrega el resto del jugo de limón. Déjalas reposar un par de minutos para que no se oxiden. 3. Escurre las manzanas y colócalas en una ensaladera junto con el apio. Vierte encima el aderezo de yogurt y mezcla bien. 4. Para servir, forma una cama de lechuga sobre un plato, agrega la ensalada encima y espolvorea con perejil picado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.