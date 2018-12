Camarones empanizados Búfalo

1. Engrasa 2 charolas para hornear con aceite en aerosol.

2. Haz un corte no muy profundo en el “lomo” de los camarones y colócalos en un recipiente con agua fría.

3. Bate muy bien los huevos en un tazón grande. Escurre los camarones y colócalos en el tazón con el huevo; revuelve con tus manos para cubrir perfectamente.

4. Aparte, mezcla la harina con el pan molido, sal, pimienta y fécula de maíz en un tazón grande. Revuelva los camarones, unos cuantos a la vez, en esta mezcla, hasta cubrirlos completamente. Acomoda los camarones empanizados en las charolas y refrigera hasta que la cubierta se endurezca, aproximadamente 30 minutos.

5. Calienta el aceite en una cacerola pesada a fuego medio-alto.

6. Fríe los camarones en tandas, hasta que se doren, entre 4 y 5 minutos por tanda. Revisa un camarón para asegurarte de que se hayan cocido completamente. Coloca sobre una charola cubierta con toallas de papel para eliminar el exceso de grasa.

7. Coloca la mantequilla, salsa picante y ajo en polvo en una cacerola a fuego medio-gajo. Calienta hasta que los ingredientes se hayan integrado perfectamente. Incorpora el jarabe de maíz.rn syrup.

8. Sirve los camarones y baña con la salsa, cubriéndolos completamente.

