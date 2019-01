Albóndigas Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 2 Albóndigas de res o de cerdo en un caldo de jitomate bien sabroso. Es muy fácil de preparar y les gusta mucho a los niños. Ingredientes 2 huevos

1 diente de ajo

¼ de cebolla

1 pizca de cominos

1 pizca de canela en polvo

2 hojitas de hierbabuena 1 cubo o 1 cucharadita de caldo de pollo granulado

Sal, al gusto

250 gramos de carne molida de res, cerdo o mixta

2 o 3 jitomates

1 cucharada de aceite Cómo hacerlo 1. Hierve un 1 huevo durante 20 minutos, pélalo y córtalo en cubos. 2. Licua el huevo crudo junto con el ajo, cebolla, cominos, canela, hierbabuena, caldo de pollo granulado y sal. Cuela y vierte dentro de un recipiente. Agrega la carne molida y mezcla muy bien con tus manos. 3. Calienta el aceite en una olla a fuego medio. Licua el jitomate hasta hacerlo puré, cuélalo y viértelo dentro de la olla con el aceite caliente; cocina hasta que cambie de color. Añade agua al gusto y sazona con sal. Deja que hierva. 4. Mientras, forma bolitas de carne con 1 cubito de huevo cocido al centro. Coloca las albóndigas en el caldo de jitomate hirviendo, reduce el fuego, y cocina hasta que las albóndigas estén cocidas, aproximadamente 15 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.