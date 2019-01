Chuletas de borrego con yogurt de hierbabuena Tiempo Total 18 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Chuletas de borrego marinadas en curry, asadas y bañadas en una salsa de yogurt con limón y hierbabuena. Es recomendable que las ases en el asador, pero también puedes asarlas en un sartén o comal. Ingredientes 8 chuletas de borrego

¼ taza de pasta de curry

200 ml de yogurt natural

1 cucharada de jugo de limón

3 cucharadas de hierbabuena fresca picada y unas ramitas extras para adornar

1. Barniza completamente las chuletas con la pasta de curry. Cubre y deja marinar a temperatura ambiente durante 20 minutos. Mientras tanto, mezcla el yogurt, jugo de limón, hierbabuena picada y sal en un recipiente. Cubre y refrigera hasta que las chuletas estén listas. 2. Asa a fuego alto de 3 a 4 minutos por cada lado o hasta hasta lograr el término deseado. Sirve con la salsa de yogurt y adorna con la hierbabuena extra.

