Puré de manzana roja Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Manzanas rojas cocidas a presión con azúcar y un poco de agua. A los niños les encanta este puré como postre, pero también puedes servirlo como una guarnición de lomo o chuletas ahumadas de cerdo. Ingredientes 1 kilo de manzana roja

¾ taza de azúcar

½ taza de agua Cómo hacerlo 1. Pela las manzanas, retira el corazón y córtalas en cuatro pedazos. Colócalas dentro de la olla de presión junto con el azúcar y el agua. Tapa y cocina durante 10 minutos desde el momento que suena la válvula. 2. Retira las manzanas de la olla y machácalas bien hasta hacerlas puré. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.