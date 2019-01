Lomo a la Coca-Cola® Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Caña de lomo de cerdo mechada con ciruelas pasas y cocida a presión en refresco de cola. Una receta fácil y rápida que no requiere de ningún tipo de habilidad en la cocina. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

1 caña de lomo de cerdo de aproximadamente 1 kilo

Sal y pimienta, al gusto

10 ciruelas pasas, deshuesadas

1 botella (2 litros) de Coca-Cola®

1 diente de ajo

Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto. Salpimienta el lomo y colócalo dentro del sartén con el aceite caliente, voltea para que se dore rápida y uniformemente de forma que quede bien sellado. 2. Perfora el lomo 10 veces con la punta de un cuchillo filoso y méchalo con las ciruelas pasas. 3. Coloca el lomo en la olla de presión, agrega el ajo, cebolla y refresco de cola. Tapa y cocina a presión durante 20 minutos. Rebana y sirve.

