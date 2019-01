Albondigón parisino Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Pastel de carne de res con trocitos de tocino crujiente, uva pasa, nuez, huevo y un toque de brandy. Acompaña con arroz. Ingredientes 3 cucharadas de pan molido

2 bolillos, sin costra remojados en agua y bien exprimidos

100 gramos de tocino, picado

200 gramos de carne molida de res

1 cebolla, finamente picada

1/2 taza de nuez

1/3 taza de pasitas 2 yemas de huevo

2 cucharadas de brandy

Sal y pimienta, al gusto

1 pizca nuez moscada

2 claras de huevo

1. Precalienta el horno a 180 ºC. Engrasa un molde para panqué y espolvoréalo con el pan molido. 2. Retira la costra de los bolillos y remójalos en agua hasta que estén suaves. Exprímelos muy bien y desmenúzalos con las manos. 3. Fríe el tocino en un sartén a fuego medio hasta que quede bien crujiente. Escurre el exceso de grasa y deja enfriar. 4. Mezcla la carne molida con la cebolla, nuez, pasitas, yemas de huevo y brandy en un recipiente. Agrega el pan remojado y el tocino frito, revuelve bien, y sazona con sal, pimienta y nuez moscada. 5. Bate las claras de huevo hasta que estén formen picos firmes (punto de turrón). Vierte sobre la carne y mezcla de nuevo. Barniza con la mantequilla derretida y hornea hasta que la carne se haya cocido, aproximadamente 30 minutos.

