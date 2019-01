Piña colada con plátano Tiempo Total 8 H 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Esta bebida es un verdadero placer en los días calurosos. La mezcla de plátanos, jugo de piña, coco y ron es sencillamente deliciosa. Congela los plátanos pelados antes de usarlos. Altera la cantidad de ron a tu gusto. Ingredientes 4 plátanos, pelados rebanados y congelados

1 taza de jugo de piña

420 ml de crema de coco

30 ml de ron Cómo hacerlo 1. En la licuadora, combina los plátanos, jugo de piña, crema de coco y ron. Licua hasta que la mezcla tenga la consistencia deseada.

