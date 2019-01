Pepinos rellenos de cangrejo Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Mitades de pepino rellenas de una ensalada de cangrejo con cebolla, pimiento y chile, con un "aderezo" de crema y limón. Ingredientes ½ taza de carne de cangrejo deshebrado

¼ taza de cebollas cambray picadas

3 cucharadas de cilantro picado

2 cucharadas de pimiento rojo picado

1 cucharada de jengibre rallado

½ cucharadita de chile serrano picado 3 cucharadas de crema

1 limón, su jugo

2 pepinos grandes

Hojas de cilantro fresco picado para adornar

Sal y pimienta, al gusto

1. Coloca el cangrejo con la cebolla cambray, 3 cucharadas de cilantro picado, pimiento, jengibre y chile serrano en un recipiente. 2. Mezcla aparte la crema con el jugo de limón y vierte sobre la ensalada de cangrejo. Sazona con sal y pimienta, revuelve bien y refrigera durante por lo menos 1 hora. 3. Pela los pepinos y córtalos por mitad, a lo largo. Retira las semillas con la ayuda de una cuchara y rellénalos con cantidades iguales de ensalada de cangrejo. Adorna con las hojas de cilantro picado y, si lo deseas, espolvorea con páprika.

