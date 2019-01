Coctel de ginebra con jugo de limón Tiempo Total 2 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 2 Min Porciones 1 Nada se lleva mejor con la ginebra que el jugo de limón. Si te gustan las bebidas dulces, procura endulzar el jugo limón antes de mezclarlo con los otros ingredientes. Esta bebida es conocida internacionalmente como Gimlet. Ingredientes 60 mililitros de ginebra

60 mililitros de jugo de limón

1 cucharadita de azúcar

1. Coloca el azúcar en un plato hondo. Frota el borde del vaso con limón y después con azúcar. 2. Pon hielo en una coctelera. Vierte la ginebra y jugo de limón y agita bien. Vacía sobre el vaso preparado.

