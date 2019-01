Alitas de pollo rápidas y fáciles Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Alitas de pollo asadas asadas al aire libre y bañadas en una salsa picante con pimientas roja y negra. Ingredientes 1.5 kilos de alitas de pollo

1/2 taza de mantequilla

1 taza de salsa picante de botella (ej. Tamazula®, Valentina®)

1/2 cucharada pimienta roja molida o chile en polvo

1/4 cucharadita de pimienta negra recién molida Cómo hacerlo 1. Precalienta el asador a fuego alto. 2. Engrasa la parilla del asador y asa las alitas de 8 a 12 minutos por cada lado, hasta que estén bien cocidas. Las piezas más grandes tardarán más tiempo en cocinarse. 3. Derrite la mantequilla en una cacerola y mezcla con la salsa, pimienta roja y pimienta negra. 4. Coloca las alitas en un recipiente grande con tapadera. Vierte la salsa sobre las alitas y tapa bien. Agita hasta que todas las alitas se hayan cubierto completamente con la salsa.

