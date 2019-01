Ensalada de atún con queso cottage Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 La mejor ensalada de atún para un sandwich, rápido, fresco y original. Perfecto para un día de campo o bocadillos con amigos. Ingredientes 1 lata (140 gramos) de atún en agua, escurrido y desmenuzado

1/3 taza de queso cottage

1/4 de cebolla morada, picada

1 rama de apio, picado

1 cucharada de alcaparras

1 cucharada de eneldo fresco 2 cucharadas de perejil fresco picado

2 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de mostaza dijon

1/2 limón, su jugo

1. Coloca el atún, queso cottage, cebolla, apio, alcaparras, eneldo y perejil en una ensaladera o tazón. Mezcla bien. 2. Aparte, mezcla la mayonesa con la mostaza y el jugo de limón; vierte sobre la ensalada y revuelve bien. 3. Si lo deseas, sirve esta ensalada sobre rebanadas de pan integral, ligeramente tostado. También puedes servirla sobre hojas de lechuga fresca o rebanadas de jitomate.

