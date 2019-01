Mimosa de cuatro jugos Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 15 Si estás aburrido de la mimosa tradicional, prueba esta receta que combina la champaña con jugos de naranja y piña y néctares de durazno y mango. Ingredientes 180 mililitros de néctar de durazno

180 mililitros de néctar de mango

355 mililitros de jugo de piña

355 mililitros de jugo de naranja

1 botella (750 mililitros) de champaña fría Cómo hacerlo 1. Mezcla bien el néctar de durazno, néctar de mango, jugo de piña y jugo de naranja en en una jarra grande. Incorpora la champaña justo antes de servir.

