Ensalada de alcachofas con aderezo de naranja

1. Limpia las alcachofas, retira las hojas duras y rebana la punta. Corta el corazón a la mitad y desecha el “pelo”. Ralla la cáscara del limón y córtalo a la mitad; exprime el jugo de una mitad dentro de un tazón. Utiliza la otra mitad para untar sobre los corazones de alcachofa y evitar que se oxiden.

2. Agrega el jugo de naranja, sal, pimienta y aceite de oliva al tazón con el jugo de limón; mezcla muy bien con un batidor de globo o tenedor, hasta integrar perfectamente.

3. Rebana los corazones de alcachofa en gajos delgados y acomódalos en un tazón. Vierte encima el aderezo de naranja y limón. Deja reposar 5 minutos, luego agrega las aceitunas, hojas de tomillo y menta; revuelve bien.

5. Mezcla las ralladuras de limón y naranja, y distribuye sobre la ensalada. Sirve.