Plátanos caramelizados Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 2 Min Porciones 2 Prueba estos plátanos súper fáciles de hacer con sólo tres ingredientes. Son deliciosos por su cuenta, pero aún mejor sobre nieve de vainilla o hot cakes. Ingredientes 2 plátanos cortados a la mitad a lo largo

2 a 3 cucharadas de mantequilla

2 a 3 cucharadas de azúcar moscabada Cómo hacerlo 1. Derrite la mantequilla en un sartén pequeño a fuego medio. Agrega el azúcar y revuelve hasta disolver. Agrega los plátanos y fríe un lado durante 2 minutos. Voltea y fríe el otro lado durante 2 minutos más, hasta que los plátanos estén completamente caramelizados y suaves. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.