Tortellini de espinacas y requesón

1. Enjuaga las espinacas y corta los tallos gruesos. Coloca las hojas en un sartén junto con 2 cucharadas de agua y 1 pizca de sal. Tapa y cocina durante 2 o 3 minutos, hasta que se marchiten completamente. Escurre y exprime muy bien. Deja enfriar dentro del colador.

2. Mientras, coloca el requesón o ricota en un tazón y bate con un tenedor hasta que quede suave y cremoso.

3. Una vez frías, pica las espinacas muy finamente con un cuchillo filoso. Exprime de nuevo y agrega al tazón con el requesón. Incorpora el queso parmesano, huevo, sal, pimienta y nuez moscada; mezcla bien. (Este relleno no debe quedar demasiado húmedo, si es necesario, agrega más queso parmesano rallado).

Relleno:

5. Divide la masa en 6 piezas del mismo tamaño. Toma una pieza y cubre el resto con plástico adherente. Aplana la masa entre tus manos, luego pásala por la máquina para hacer pasta, con los rodillos abiertos al máximo. Espolvorea con harina y pasa de nuevo por los rodillos abiertos al máximo, unas 3 o 4 veces, enharinando y doblando la pasta entre cada pasada, hasta que la pasta se sienta tersa (no pegajosa) y tenga una forma y tamaño más uniforme.

6. Cierra los rodillos a la 3ra. posición más abierta y pasa la masa de nuevo. Ahora cierra los rodillos a la 2da. posición más cerrada y pasa la masa una vez más. Corta la hoja de masa a la mitad, a lo ancho.

7. Por último, pasa cada mitad de masa por los rodillos en la posición más cerrada. Terminarás con 2 hojas de pasta largas y delgadas. Coloca con cuidado sobre una superficie plana y enharinada, y corta las orillas para formar 2 rectángulos parejos.

8. Corta los rectángulos en cuadros de 4 centímetros con un cortador de ravioles.

9. Pon 1 cucharadita del relleno de espinacas y requesón en el centro de cada cuadrito de pasta.

10. Barniza las orillas con un poco de agua y dobla diagonalmente formando un triángulo.

11. Presiona con tus dedos para eliminar el aire. Une los extremos laterales, envolviendo alrededor de tu dedo. Sella. Con mucho cuidado dobla hacia atrás la punta superior para darle la forma tradicional del tortellini.

12. Coloca el tortellino en un plato o charola enharinada. Repite el procedimiento con el resto de la pasta y el relleno.

13. Deja que el tortellini repose durante 30 minutos antes de hervir en abundante agua con sal durante 6 o 7 minutos.

14. Sirve con tu salsa favorita y espolvorea con queso parmesano.

Tortellini: