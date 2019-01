Torta de elote Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Pastel de elotes tiernos con trozos de acitrón y pasitas. Un postre rápido, rico y fácil de preparar. Diseñado para dar gusto a todos los gustos. Ingredientes 6 elotes, desgranados

6 huevos

1 taza de harina

4 cucharaditas de polvo para hornear

1 pizca de sal 1 taza de crema

125 gramos de mantequilla derretida

1 taza de azúcar

1 taza de acitrón picado

1 taza de pasitas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 150 ºC. Engrasa y enharina ligeramente un molde refractario. 2. Licua los granos de elote con la harina, polvo para hornear, sal, crema, mantequilla y azúcar hasta tener una masa homogénea. Vierte dentro de un tazón y envuelve el acitrón y las pasitas. 3. Pasa la masa al molde engrasado y hornea durante 45 minutos o hasta que se haya cocido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.