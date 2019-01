Chiles cuaresmeños rellenos de atún Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 10 Chiles cuaresmeños o jalapeõs cocidos en rellenos de atún y aguacate.Una rica opción de ponerle picante a su comida, lo puede combinar con su plato fuerte y le da un sabor diferente. Ingredientes 1/3 de taza de aceite de oliva

1 cebolla grande, rebanada

1 kilo de chiles cuaresmeños grandes

¼ de taza de vinagre

1 cabeza de ajo 4 pimientas gordas

2 hojas de laurel

1 pizca de orégano seco

2 aguacates, picados

2 aguacates, picados

2 latas (140 gramos cada una) de atún, escurrido y desmenuzado Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y sofríe la cebolla junto con los chiles hasta que la cebolla se vea transparente. Agrega el vinagre, ajo, pimientas, laurel y orégano. Cocina hasta que los chiles se suavicen. 2. Apaga y retira los chiles de la cacerola, pélalos, ábrelos con cuidado y quítales las semillas. Rellena los chiles con atún y aguacate.

