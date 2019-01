Budin de mandarinas Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Mandarina entera molida, huevo y harina son los ingredientes principales de esta receta casera de postre. Ingredientes 1 mandarina grande entera, con todo y cáscara

1 mandarina grande, su jugo

1 huevo

1 taza de azúcar

3 cucharadas de aceite

1 1/2 tazas de harina

2 cucharaditas de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C y engrasa y enharina un refractario para hornear. 2. Lava muy bien la mandarina entera, córtala en trozos y muélela en el procesador de alimentos junto con el jugo de mandarina, huevo, azúcar y aceite. Vierte la mezcla dentro de un tazón. 3. Mezcla aparte, harina, polvo para hornear y sal. Agrega al tazón con los ingredientes húmedos y mezcla bien. Vierte dentro del refractario engrasado y hornea durante 45 minutos, o hasta que se haya cocido. 4. Si lo deseas, espolvorea con azúcar glass o cúbrelo con glaseado o salsa de chocolate. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.