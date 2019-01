Superhuevos rancheros Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 1 Huevos estrellados sobre tortillas fritas, bañados con una salsa de jitomate y chiles chipotles. Esta receta no lleva frijoles. Ingredientes 2 huevos

2 tortillas

1 jitomate

½ cebolla

1 diente de ajo

1 pizca de sal

2 chiles chipotles adobados, o al gusto

¼ de taza aceite Cómo hacerlo 1. Primero prepara la salsa. Asa el jitomate en en un comal o sartén caliente, volteándolo hasta que su piel esté quemada. Pela el jitomate asado y licúalo junto con el chile, cebolla, ajo y sal. 2. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola pequeña a fuego medio-bajo, vierte la salsa anterior y cocina hasta que se espese. 3. Calienta el resto del aceite en un sartén pequeño a fuego medio-alto y fríe las tortillas hasta que estén ligeramente doradas, pero no completamente tostadas. Retira y reserva. 4. Estrella los huevos en la cacerola y fríelos hasta que se hayan cuajado al gusto. Coloca 1 huevo sobre cada tortilla y baña con la salsa de jitomate y chipotle. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

