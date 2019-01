Alcachofa con vinagreta de parmesano Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Las alcachofas se cuecen al vapor y se sirven acompañadas de una vinagreta balsámica con queso parmesano. Ingredientes 2 alcachofas frescas

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de vinagre balsámico

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta negra recién molida

1 cucharada de jugo de limón

1. Cuece las alcachofas al vapor hasta que estén suaves y puedas insertar fácilmente un cuchillo en la base, aproximadamente 30 minutos. Deja que se enfríen por completo. 2. Mezcla el vinagre con el jugo de limón, sal y pimienta. Incorpora poco a poco el aceite de oliva, mientras bates con un tenedor o batidor de globo. Añade el queso parmesano. 3. Sirve las alcachofas con el aderezo a un lado.

