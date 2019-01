Banitsa Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Pan búlgaro hecho con capas de hojaldre rellenas de queso fresco y bañadas en una mezcla de huevo, leche y agua mineral. Este pan se sirve tradicionalmente a la hora del desayuno acompañado de yogurt. Ingredientes 1 paquete de pasta hojaldre

250 gramos de queso fresco, desmoronado

1/2 taza de aceite de girasol

3 huevos, ligeramente batidos

1/2 taza de agua mineral

1 taza de leche Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200 °C y engrasa con aceite un refractario de vidrio. 2. Coloca en el fondo del refractario una hoja de hojaldre y espolvorea con un poco de queso fresco. Cubre con otra capa de hojaldre y agrega más queso fresco. Repite el procedimiento hasta terminar con el queso y una capa de hojaldre. Corta el banitsa en porciones individuales (dentro del molde y con un cuchillo filoso). 3. Calienta el resto del aceite en una cacerola chica a fuego medio hasta que esté a punto de hervir. Vierte con cuidado entre los cortes del banitsa. 4. Mezcla aparte los huevos con la leche y el agua mineral. Vierte sobre el banitsa, asegurándote de que penetre dentro de todas las capas de hojaldre antes de hornear. 5. Hornea durante 30 minutos o hasta que se haya dorado.

