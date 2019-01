Albóndigas con longaniza Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Albóndigas de carne de res con longaniza y nuez, guisadas en una salsa de jitomate, cebolla y almendras. Ingredientes ½ kilo de carne molida de res

100 gramos de longaniza, desmenuzada

1 huevo

½ taza de nuez picada

Sal y pimienta, al gusto 4 cucharadas de aceite

1/4 taza de harina

1 cebolla, picada

3 jitomates, picados

½ taza de almendras picadas Cómo hacerlo 1. Mezcla la carne con la lonzaniza, huevo y nuez. Sazona con sal y pimienta y forma bolitas del tamaño deseado. 2. Calieta 3 cucharadas de aceite en un sartén a fuego medio. Coloca la harina en un plato y revuelca en ella las albóndigas; fríelas en el aceite caliente hasta que se hayan dorado uniformemente. 3. Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén a fuego medio-bajo, y agrega la cebolla y el jitomate; sofríe hasta que el jitomate cambie de color. Agrega el agua y las almendras. Cuando la salsa empiece a hervir, incorpora las albóndigas fritas. Cocina durante unos minutos o hasta que la mayor parte del líquido se haya evaporado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.