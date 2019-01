Ceviche de coliflor Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Coliflor, pepino, apio y cebolla con jugo de limón y un toque de mayonesa. Un platillo saludable que puede servirse como botana o guarnición. ¡Excelente para diabéticos! Ingredientes 1 coliflor, solo los floretes

3 limones, su jugo

2 pepinos, pelados, sin semillas y picados

2 varas de apio, picadas

1/2 cebolla, picada

2 cucharadas de mayonesa light

1. Licua la coliflor hasta hacerla puré, colócala dentro de un recipiente de vidrio o plástico, vierte encima el jugo de limón y tapa. Deja reposar durante 15 minutos. 2. Pasado este tiempo, agrega el pepino, apio, cebolla y mayonesa. Revelve bien y sazona con sal y pimienta. Tapa de nuevo y refrigera durante 15 minutos para que se integren los sabores. 3. Sirve acompañado de totopos.

