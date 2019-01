Budín de almendras, manzana y nuez Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una deliciosa mezcla de manzanas, nuez y azúcar mascabado, horneada con una masa de almendras molidas. Un postre fácil y rápido. Ingredientes 1 kilo de manzanas

1 litro de agua fría

2 limones grandes, su jugo

4 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de harina

3/4 taza de almendras peladas y molidas 1/3 taza de azúcar estándar

4 claras de huevo

1 taza de nuez en trozos

1 cucharada de azúcar mascabado

1. Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde para hornear. 2. Pela las manzanas, córtalas en cubos y colócalas dentro de un recipiente agua y jugo de limón para evitar que se oxiden. 3. Mientras, mezcla la mantequilla, harina, almendras y azúcar estándar en un tazón. 4. Bate aparte las claras de huevo a punto de turrón, hasta que formen picos firmes, y envuélvelas en la mezcla anterior. 5. Escurre muy bien las manzanas, sécalas con toallas de papel y mézclalas con la nuez y el azúcar mascabado. Coloca las dentro del molde, cubriendo toda la base, y vierte encima la masa. 6. Hornea hasta que el budín se haya cuajado y dorado ligeramente, aproximadamente 30 minutos. Desmolda y espolvorea con azúcar glass.

