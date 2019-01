Brochetas de borrego asadas Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep Porciones 8 Suculento y delicioso borrego marinado en jugo y licor de naranja y asado lentamente. Puedes agregar pimientos y cebollas a las brochetas. Empieza el día anterior para que pueda marinarse con tiempo. Ingredientes 1 kg de carne de borrego sin grasa y cortada en cubos

100 g de semillas de cilantro

1 litro de jugo de naranja

8 cucharadas de licor de naranja como Cointreau

1 chile serrano finamente picado

6 naranjas peladas y en trozos

1. Coloca la carne de borrego en un recipiente grande que no sea de metal. Muele las semillas de cilantro en un mortero y embarra en la carne. Vierte el jugo y el licor de naranja sobre la carne. Agrega el chile y la naranja en trozos. Cubre y refrigera durante 24 horas. Voltea la carne cada cuatro horas. 2. Precalienta el asador. Retira la carne y los trozos de naranja de la marinada y vierte la marinada en una cacerola pequeña. Reserva. Forma las brochetas alternando los cubos de borrego con los trozos de naranja. Empieza y termina con un trozo de naranja. 3. Coloca la cacerola con la marinada en el asador y deja que hierva hasta que se reduzca y tenga la consistencia de una salsa pegajosa. 4. Una vez que la marinada ha hervido, coloca las brochetas en el asador. Asa lentamente hasta que se vean ligeramente quemadas o hayan alcanzado el término deseado. Coloca las brochetas en un plato tibio y cubre durante 5 minutos. Sirve con la salsa de naranja y decora con ramitas de cilantro.

