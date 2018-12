Pastel de chocolate con mermelada de chabacano

1. Precalienta el horno a 165 °C (325 °F). Asegúrate de que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente antes de empezar.

2. Derrite 140 gramos de chocolate a baño María. Deja enfriar.

3. Bate la mantequilla con el azúcar en un tazón, hasta que se esponje. Agrega las yemas, una por una, y sigue batiendo hasta que el batido tome un tono pálido. Añade el chocolate derretido ya frío; mezcla bien. Agrega poco a poco la harina cernida, batiendo hasta integrar.

4. Aparte, bate las claras hasta que estén firmes, pero no secas, y envuélvelas en la masa.

5. Vierte la masa dentro de un molde desmontable de 23 centímetros de diámetro. Hornea en el horno precalentado entre 50 y 60 minutos. Deja que el pastel se enfríe completamente antes de desmoldar. Corta el pastel frío a la mitad, horizontalmente, y rellena mermelada de chabacano. Cubre la superficie y los lados con el betún de chocolate tibio

6. Para preparar el betún, derrite 1 cucharada de mantequilla y 115 gramos de chocolate a baño María. Agrega el café y bate bien. Cierne y agrega el azúcar glass y 1 cucharadita de vainilla. Unta el betún tibio sobre la superficie y lados del pastel de chocolate.