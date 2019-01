Ensalada mixta con naranja y nuez Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Ensalada de lechugas mixtas con arúgula, naranja, nuez de Castilla y queso gorgonzola, aderezada con una vinagreta de cítricos hecha en casa. ¡Fácil y deliciosa! Ingredientes 3/4 taza de nuez de Castilla en mitades

280 gramos de ensalada mixta con hojas de arúgula

2 naranjas, peladas y en gajos

1/2 taza de cebolla morada, en rebanadas

1/4 taza de aceite de oliva

1/4 taza de aceite vegetal

2/3 taza de jugo de naranja 1/4 taza de azúcar

2 cucharadas de vinagre balsámico

2 cucharaditas de mostaza dijon

1/4 cucharadita de orégano seco

1/4 cucharadita de pimienta negra

1. Coloca las nueces en un sartén a fuego medio. Cocina 5 minutos, revolviendo constantemente, hasta que se doren ligeramente. 2. En un tazón grande, mezcla las nueces tostadas, ensalada mixta, naranjas y cebolla morada. 3. Para preparar la vinagreta: En un frasco con tapadera, mezcla el aceite de oliva, aceite vegetal, jugo de naranja, azúcar, vinagre, mostaza, orégano y pimienta. Tapa el frasco y agita para mezclar. 4. Divide la mezcla de ensalada en porciones individuales. Para servir, espolvorea con el queso gorgonzola y rocía con vinagreta.

