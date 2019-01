Mimosas Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 La bebida tradicional durante las celebraciones matutinas. Disfruta de esta delicia el Día de las Madres, Navidad, Año Nuevo o cualquier día especial. Ingredientes ¾ taza de champán fría

¼ taza de jugo de naranja Cómo hacerlo 1. Mezcla tres partes de tu champaña favorita con una parte de tu jugo de naranja favorito.

¡Disfruta! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.