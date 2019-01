Filetes de salmón en el microondas Tiempo Total 16 Min Tiempo Activo 6 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Filetes de salmón cubiertos de cebolla y jitomate con un toque de vino blanco. Cocina en el horno de microondas durante 6 minutos y listo. Ingredientes ½ kg de filetes de salmón, sin piel

½ cebolla, rebanada finamente

½ jitomate, picado finamente

1 cucharada de ajo en polvo, o al gusto

1 cucharada de cebolla en polvo, o al gusto

2 cucharadas de vino blanco

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Coloca los filetes de salmón en refractario de vidrio. Cubre con la cebolla y jitomate. Espolvorea con el ajo y la cebolla en polvo. Rocía con el vino blanco y el aceite de oliva. Cubre el refractario con plástico autoadherible. 2. Cocina en el horno de microondas a temperatura alta hasta que el salmón esté cocido, aproximadamente 6 minutos. Retira el plástico con cuidado para evitar el vapor y sazona con sal y pimienta al gusto.

