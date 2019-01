Desayuno de moras Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 Un desayuno sencillo y delicioso. Excelente para después del ejercicio matutino. Si lo deseas, agrega nueces y/o almendras molidas. Ingredientes 2½ tazas de moras congeladas

1 cucharada de azúcar morena o mascabado

½ rama de canela molida

2 cucharadas de semillas de linaza, molidas

¼ taza de coco rallado sin azúcar Cómo hacerlo 1. Coloca las moras y azúcar morena en un tazón de vidrio y calienta a potencia alta hasta que las frutas estén calientes, alrededor de 2 minutos. Menea después del primer minuto de cocción. Incorpora la canela molida, semillas de linaza y coco a la fruta caliente. Sirve y disfruta.

