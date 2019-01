Rollitos de aguacate Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Tortillas de maíz rellenas de aguacate, bañadas en una salsa de jitomate y cubiertas con queso fresco gratinado. Ingredientes 4 jitomates

Chile verde, al gusto

1/4 de cebolla

Cilantro al gusto

Aceite para freír 8 tortillas de maiz

2 aguacates medianos

100 gramos queso fresco o manchego

1. Cuece los jitomates y el chile verde en una cacerola a fuego medio alto, hasta que estén suaves. Pela los jitomates y licúalos junto con el chile, cebolla y cilantro hasta tener una consistencia homogénea. 2. Calienta 1 cucharadita de aceite en una cacerola a fuego medio-bajo, vierte la salsa y, cuando empiece a hervir, agrega el caldo de pollo y sazona con la sal. Deja que hierva a fuego lento hasta que se espese. 3. Calienta aceite en un sartén a fuego medio-alto y pasa rápidamente las tortillas por el aceite caliente para que se ablanden, pero sin dejar que se doren. Elimina el exceso de grasa con toallas o servilletas de papel. 4. Corta el aguacate a la mitad, saca la pulpa y machácala con un tenedor. Unta cantidades iguales de aguacate en las tortillas, enróllalas y colócalas dentro de un refractario. Báñalas con la salsa de jitomate y espolvoréalas con el queso. 5. Hornea a temperatura alta en el horno de gas o microondas hasta que el queso se haya gratinado.

