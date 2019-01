Flautas de pollo Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 25 Flautas de pechuga de pollo deshebrada servidas con crema y salsa verde. Esta receta la aprendí de mi mamá. Cuando era chico me encantaba que las preparara, ya de casado yo se las preparo a mis hijos y a ellos también les gusta. Es una receta fácil y sencilla. Ingredientes 2 pechugas de pollo, cocidas y deshebradas

25 tortillas de maíz

1 cajita (250 mililitros) de media crema

1 botella (370 gramos) de salsa verde

1. Coloca suficiente pollo en una tortilla y enróllala para que queden en forma de taco. Repite el procedimiento hasta terminar con las tortillas y el pollo. 2. Calienta 2 centímetros de aceite en un sartén grande. Fríe las flautas hasta que queden bien doradas. Escurre sobre papel absorbente. 3. Al servir, baña con media crema y salsa verde. ¡Listas para saborearse!

