Dulce de cacahuate en el microondas Tiempo Total 26 Min Tiempo Activo 16 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 32 Una mezcla de cacahuate con miel de maíz, azúcar, mantequilla y vainilla. Estos dulces de cacahuate se preparan en el microondas de principio a fin en menos de 20 minutos. Ingredientes 1 taza de miel de maíz

2 tazas de azúcar

2/3 taza de cacahuate

2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de esencia de vainilla

1. En un recipiente de vidrio, combina la miel de maíz, azúcar y cacahuate. Cocina dentro del microondas a temperatura alta durante 12 minutos. Agrega mantequilla y vainilla; cocina a fuego alto por 4 minutos más. Agrega por último el bicarbonato de sodio. 2. Vierte la mezcla sobre una charola para hornear previamente engrazada; permite que se enfríe y corta en pedazos.

