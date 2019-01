Imitación de pollo teriyaki Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Una imitación de pollo estilo teriyaki para dos. Pechuga de pollo marinada en una mezcla de salsa de soya, salsa inglesa y orégano con un toque de limón. Esta receta es fácil y rápida. Ingredientes 2 mitades de pechuga de pollo sin piel, sin hueso y en trozos pequeños

1 cucharadita de salsa de soya

1 chorrito de salsa inglesa

1 cucharada de orégano fresco

1 cucharada de sal con ajo

1. Rocía el pollo con salsa de soya y salsa inglesa y espolvorea orégano y sal con ajo. Cocina en el microondas en alto 5 minutos. Revuelve y cocina durante 5 minutos más. Repite el procedimiento hasta que el pollo esté bien codido. 2. Si prefieres cocinarlo en el horno convencional: Precalienta el horno a 175° centígrados. Prepara el pollo de igual manera. Hornea de 15 a 20 minutos, moviendo después de los primeros 7 minutos de cocción.

